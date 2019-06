Alle ore 20.00 sulla Via Corriera in prossimità dell’incrocio con Via Madonna di Genova un motociclista di 58 anni in sella ad una Kawasaki Versis 850 si è scontrato con una Fiat Panda, nell’impatto il centuaro è scivolato nella corsia opposta dove proveniva una Citroen C3, il motociclista è rimasto incastrato sotto l’auto che ha preso fuoco.

L’uomo è stato liberato dal fuoco e soccorso da automobilisti di passaggio in attesa dei sanitari, che sopraggiunti poco dopo hanno purtroppo solo constatato il decesso. Gli occupanti dell’auto in fiamme una donna e suo figlio sono riusciti ad uscire indenni prima che l’auto prendesse fuoco.

Intervenuti i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso ed i Carabinieri, la strada è stata chiusa al traffico. La Polizia Locale della Bassa Romagna per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro.