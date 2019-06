Per iniziativa di Alvaro Ancisi, Lista per Ravenna, Lega Nord e Forza Italia hanno rivolto oggi al presidente della commissione consiliare Ambiente, Sanità pubblica e Diritti degli animali del Comune di Ravenna la richiesta di convocare tale commissione entro il termine ordinatorio di 20 giorni, ponendo all’ordine del giorno il seguente punto: “Informazione e valutazioni in ordine al coinvolgimento del Comune di Ravenna nella partecipazione al bando statale rivolto all’erogazione di contributi dal “Fondo per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento agli animali”, di cui alla circolare ministeriale del 22 maggio 2019”. Il nostro Comune, pur dotato di un canile pubblico e di un gattile sostenuto dall’amministrazione comunale, non è estraneo a problemi di tutela degli animali, come pure ai maltrattamenti e al traffico abusivo di animali d’affezione. Si giustifica così il suo coinvolgimento nella partecipazione al bando di cui sopra, come richiesto dai gruppi di opposizione.

I particolari del bando sono riportati nella circolare del 22 maggio che il capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno ha indirizzato ai Prefetti, di cui la seguente sintesi sostanziale.