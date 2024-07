Il mistero dei tanti gatti rapiti nel ravennate. I padroni presentano un esposto in Procura

Gatti sottrati ai padroni a Ravenna, come Tommy di Cristina Minzoni, Amélie di Viviano Farinelli, Nega di Michela, Leo di Antonella, Lilo di Testa Samantha, V di Cristina Sangiorgi e tanti altri gatti, che nell’arco degli ultimi sei mesi sono stati tolti ai loro padroni, rapiti, e la cosa che accumuna tutti i casi è il fatto che dal momento della loro sparizione non ci sono stati segnalazioni e nessun tipo di informazione per i gattini persi, ne sono stati i loro cornicioni senza vita. Per tutti i casi ce stata la denuncia ai Carabinieri o alla Polizia Locale, ma ancora nulla, nessuno dei gatti e stato ritrovato, intanto i padroni hanno deciso di andare oltre, hanno presentato un esposto alla procura di Ravenna per fare luce sulla questione.

Due rappresentati di questo gruppo di cittadini hanno voluto raccontare la loro storia, chiedendo alle autorità di indagare ulteriormente, chiedendo di inasprire le pene per chi commette questi tipi di reati, che secondo loro oltre a danneggiare gli animali togliendoli dalle cure della propria famiglia, danneggia anche le stesse famiglie affezionati ai primi miceti.