“Oggi, per essere davvero “avanti” è necessario volgere lo sguardo indietro a quando erano le stagioni a regolare la nostra alimentazione e le camminate scandivano le nostre attività quotidiane. In tutto questo sostenuti dalle tradizioni delle nostre Comunità”.

Parte con questa premessa, il calendario degli appuntamenti Happy Bio 2019, un progetto nato dalla collaborazione tra Confcommercio Ravenna e Camera di Commercio di Ravenna, Stabilimenti Balneari della costa romagnola e Fattorie Faggioli di Cusercoli (FC), con l’obiettivo di raccordare al polo costiero romagnolo un’offerta in cui “la vacanza” diventa occasione di promozione dell’intero Territorio, assumendo come elemento centrale strategico la sana alimentazione bio.

In questo 2019, anno del ‘Turismo Lento’ la vacanza migliore sicuramente è quella che lascia grandi ricordi e piccole impronte sul Pianeta. Una modalità di turismo perfetta che consente un maggiore coinvolgimento del viaggiatore nel tessuto locale, permettendogli di vivere esperienze di vita quotidiana come vero cittadino temporaneo.

“Gli Happy Bio non solo saranno appuntamenti con la frutta biologica – sottolinea Fausto Faggioli, attuatore del progetto – ma permetteranno di conoscere le tradizioni dei Borghi Autentici d’Italia e con un salutare Fitwalking in riva al mare o in pineta chiuderemo queste giornate dedicate al relax, al benessere nell’ottica di un turismo vissuto “in scioltezza”, compatibile con il Territorio e accessibile a tutti, senza ostacoli di carattere economico, strutturale, sociale, culturale. Una nuova visione del sistema di offerta turistica per migliorare qualitativamente l’attuale modo di visitare e comprendere i patrimoni locali.”

“Dalla collaborazione con le “Pro Loco nei Borghi Autentici” – aggiunge Atos Mazzoni, presidente UNPLI (Comitato Regionale Pro Loco Emilia-Romagna) – nasce questa propostaper promuovere con entusiasmo e partecipazione la Destinazione Romagna e il suo turismo balneare, rurale, culturale, ambientale, enogastronomico con il progetto “Autunno in Romagna”.

“Per chi sceglie una vacanza “in chiave slow” – specifica il gruppo degli Stabilimenti Balneari – è cresciuta la volontà di conoscere l’impatto ambientale di una struttura turistica, la sensibilità ecologica dei gestori, la provenienza del cibo. Rispondiamo proponendo un’offerta territoriale che integri la potenzialità estiva della costa ravennate con le stagionalità dell’entroterra, valorizzando il paesaggio, le culture e le produzioni locali sia come base per la differenziazione dell’offerta sia come specifica modalità per avvicinarsi al turismo ravennate con rinnovata sensibilità”.

“Una collaborazione – conclude Mauro Mambelli, presidente Confcommercio Ravenna – che stimola le relazioni tra viaggiatori e operatori turistici (portatori entrambi di diverse esperienze, credenze, saperi, culture) ai fini di creare fertili opportunità di scambio tra di loro. Una collaborazione che promuove un’offerta di servizi e prodotti di un turismo dai ritmi non frenetici, non massificati, in grado di far partecipare l’ospite a un’esperienza completa, profonda e coinvolgente, che gli consenta di assimilare gradualmente i legami con la realtà locale”.

Calendario iniziative Happy Bio 2019

27 giugno BAGNO NAUTILUS N° 36

Lung. C. Colombo, 31 – Punta Marina Terme (RA)

Tel. +39 0544 437136 bagnonautilus@gmail.com

02 luglio BAGNO PERLA N° 34

Lung. C. Colombo, 35 – Punta Marina Terme (RA)

Tel. +39 0544 437470 www.bagnoperla.it info@bagnoperla.it

03 luglio BAGNO SOLELUNA

Via Cotignola, 19 – Lido di Savio (RA)

Tel. +39 320 3740476 bagnosoleluna@gmail.com

05 luglio SALBAROLI Editore

Via Gamba, 16 – Ravenna (RA) ore 20:30

Tel. +39 0544 32032 patrizia.passanti@salbaroli.it

09 luglio BAGNO KIRIBATI N° 64

Via della Fontana, 20 – Punta Marina Terme (RA)

Tel. +39 0544 437288 bagnokiribati@libero.it

12 luglio BAGNI BOLOGNA, BOLOGNINO&ANGOLO B N° 40

Lung. C. Colombo, 27 – Punta Marina Terme (RA) Tel. +39 0544 438666 – 0544 437327 www.bagnibologna.it mava@bagnibologna.it

16 luglio BAGNO ROMEO N° 2

Via delle Ortensie, 13 – Casal Borsetti (RA)

Tel +39 0544 445015 www.bagno-romeo.it info@bagno-romeo.it

18 luglio BAGNO MARINAMORE N° 82

Viale della Pace, 464 – Marina di Ravenna (RA)

Tel. +39 0544 531426 fngrossi@libero.it

20 luglio BAGNO MERIDA N° 76

Via della Fontana, 40 – Punta Marina Terme (RA)

Tel. +39 0544 437164 www.bagnomerida.it info@bagnomerida.it

23 luglio BAGNO BALOO BEACH N° 14

Lung. C. Colombo, 151 – Punta Marina Terme (RA)

Tel. +39 0544 437022 baloo.beach@libero.it

26 luglio BAGNO KAMALA N° 12

Lung. C. Colombo, 157 – Punta Marina Terme (RA)

Tel. +39 0544 1821681 – 347 1193246 bagnokamala@virgilio.it

26 luglio LA FRULLERIA, ore 20:30

V.le delle Nazioni, 129 – Marina di Ravenna (RA)

Tel. +39 347 2106318 pancaldi.p@hotmail.it