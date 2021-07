Ha perso la vita in mare, a Cervia, una donna di 69 anni, residente a Como. La turista, che da anni in estate frequentava la località ravennate, è stata notata in acqua dal personale di salvataggio. Gli operatori hanno tentato inutilmente di rianimarla, ma non c’è stato nulla da fare. I fatti si sono svolti intorno alle 17.30 al bagno Lido Beach, dove è intervenuto anche il 118. Non è quindi poi stato facile risalire all’identità della 69enne, in vacanza da sola. Per cercare di ricostruire l’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale e la Capitaneria di porto. Le indagini sono ancora in corso.