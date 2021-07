Animata assemblea pubblica a Roncalceci per il futuro della scuola materna: diverse ipotesi in campo

Animata discussione pubblica lunedì sera a Roncalceci per il futuro della scuola materna dopo la decisione della parrocchia, comunicata solo a giugno, di non voler più portare avanti l’attività che da quasi mezzo secolo caratterizzava la vita della comunità. Troppo alti ormai i costi di gestione. Già l’anno scorso l’anno scolastico era stato in forte dubbio e si era potuto svolgere solamente con un forte indebitamento dell’ente ecclesiastico. Troppo onerosi poi i lavori di manutenzione dell’edificio, a cominciare dalla sostituzione della caldaia. Una delle principali motivazioni per le quali anche soggetti privati e cooperative interpellate dalla Federazione Italiana Scuole Materne hanno rifiutato l’ipotesi di portare avanti l’attività.

Sarebbero 14, secondo i genitori, i bambini che così si ritroverebbero esclusi dal servizio. Il Comune, che nell’ultimo anno ha garantito alla scuola materna 27 mila euro di contributo ordinario e 5 di contributo straordinario vista la difficile situazione, ha così iniziato ad analizzare le possibili ipotesi per una soluzione praticabile, ma è ormai una lotta contro il tempo per riuscire ad organizzare l’anno scolastico 2021-2022. La proposta caldeggiata maggiormente dall’amministrazione comunale sarebbe quella quindi di trasferire i bambini di Roncalceci a Filetto, ma per molti genitori la situazione non sembra facilmente praticabile.