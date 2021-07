Eleonora Tazzari, in rappresentanza del Partito Socialista sarà candidata nella Lista Civica de Pascale Sindaco. La presenza dello storico partito della sinistra riformista favorirà le convergenze più alte sul piano amministrativo, rispetto alle diverse sensibilità presenti nella coalizione di centro sinistra.

Il segretario comunale del Psi, Massimo Corbelli, ha sottolineato che la scelta di partecipare alla Lista de Pascale Sindaco, nasce da un giudizio positivo sui risultati della sua amministrazione e dalla costruzione di un programma coerente con le scelte fatte in passato, ma anche altamente innovativo.

Il candidato Sindaco de Pascale ha dichiarato: “Cinque anni fa avevo vissuto con particolare dispiacere la mancata adesione del PSI alla coalizione di centrosinistra da me guidata e sono molto onorato che in corso di mandato non solo questa frattura si sia ricomposta ma che oggi la condivisione politica e programmatica sia tale da portare un sostegno diretto alla mia lista”.

Eleonora Tazzari, che ha già dato ottima prova alle elezioni regionali del 2020, opera nel settore del commercio ed è particolarmente attenta ai temi ambientali e sociali.

Ha così sintetizzato il suo impegno nell’azione amministrativa:

– la cultura in tutte le sue forme, compresa quella delle più avveniristiche applicazioni, per creare un ponte di conoscenze tra le generazioni

– impegno a valorizzare il ruolo delle donne e delle nuove generazioni, grandi risorse per il futuro della Città.