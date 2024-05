Fine settimana diviso tra Modena e Faenza per Atletica 85 Faenza BCC. A Modena si è disputata la prima fase dei campionati di società assoluti mentre a Faenza, in casa, Atletica 85 ha organizzato la fase provinciale di gare ragazzi e cadetti.

Tanti numeri, tanti atleti in gara sia a Faenza che a Modena.

Faenza ha ospitato più di 700 atleti in gara, numeri impressionanti, inimmaginabili fino a qualche anno fa. Più di 40 serie fra 60m e 80m, quasi 70 nel salto in lungo e nel lancio del vortex (quello che per i più grandi è giavellotto). Fondamentale è stata la presenza dei genitori, che hanno lavorato molto per sistemare il campo durante le gare. Per quanto riguarda i risultati tanti bei podi, primati personali e prestazioni, ma soprattutto enorme spirito di squadra da parte dei nostri giovani atleti.

Tra le cadette si aggiudicano il titolo di campionesse provinciali: Margherita Poli negli 80m con 10”5, Mihaela Secrieru nel salto in alto con 1,52m e nel getto del peso Maia Minardi con 10,85m.

Tra i cadetti invece: Riccardo Camporesi nei 5km di marcia con il tempo di 28’41”4, tra le ragazze Daisy Agnese Iduozee nei 60m con 8”4 ed infine, ma non meno importanti tra i ragazzi vittorie nella 2km di marcia Leonardo Malavolti con 14’57”6 e Roberto Samorì con 42,22m.

A Modena numeri impressionanti, tantissimi partecipanti, probabilmente record di presenze per un Campionato Di Società, ben 2162 atleti in tutto. I ragazzi faentini si sono difesi alla grande, segnando tanti bei risultati e raggiungendo il primo obiettivo di stagione: le donne sono al settimo posto della classifica generale provvisoria confermandosi a livello nazionale nella finale B mentre la squadra maschile mette il primo step per i challenge 2025. Sabato si comincia con il record sociale eguagliato da Irene Grossi nel salto triplo con la misura di 11,35m, poi il primato personale di Sofia Tarozzi nei 100hs in 15”21 e di Carolina Alvisi nei 100m in 12”42. Zoe Fiorentini si conferma ad un buon livello nei 400m e chiude in 56”06. Tra i maschi buono il 51”81 all’esordio per Fabio Finocchiaro sui 400m dove ha corso in una batteria praticamente senza avversari siccome essendo la prima gara ha corso con quelli senza tempo d’iscrizione. Domenica buon esordio per Francesca Amadori nei 400hs che eguaglia il primato stagionale del 2023 con 1’04”64, nel salto con l’asta record sociale per Vittoria Bosi con 2,85m. Denise Soldati segna il primato personale nel lancio del disco in 26,72m, personale anche per Carlotta Tagliaferri nel lancio del giavellotto con 37,46m e poi bene Fiorenza Pierli e Martina Ugolini sui 5000m che chiudono in 17’50”90 e 18’28”97, per quest’ultima primato personale.