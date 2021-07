Siamo orgogliosi di annunciare la nascita del movimento giovanile Ravennate di Alleanza di Centro per i territori.

Il movimento sarà capitanato dal 21enne Andrea Martino che sarà anche candidato nella lista di Alleanza di Centro alle elezioni comunali di ottobre:” Ciò che mi ha spinto ad intraprendere questo percorso è la mia voglia di mettermi in gioco per la mia città, dare il mio contributo attivamente per una Ravenna più bella e più vivibile. Il mio obbiettivo? Avvicinare i giovani alla politica e renderli partecipi alla vita della comunità”

I giovani, scoraggiati dal vecchio sistema verticistico ed autoreferenziale di fare politica che mette al primo posto le esigenze dei partiti o dei singoli politici di turno, si sono progressivamente allontanati dal mondo politico sia come parte attiva sia come elettorato.

In un nuovo concetto di politica che noi abbiamo messo in campo, partendo dalle esigenze delle comunità nei territori, siamo convinti che un ruolo fondamentale debbano averlo i più giovani per la partenza di una nuova era di buona politica.