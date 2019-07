All’insegna del benessere di corpo e mente saranno gli eventi collaterali di luglio proposti dal MIC di Faenza.

In occasione della mostra “Miquel Barceló”, la prima antologica in Italia dedicata alle opere in ceramica del grande artista spagnolo, in corso al MIC fino al 6 ottobre, ogni martedì di luglio (tranne il 23 luglio) viene proposta una visita guidata gratuita (inclusa nel prezzo del biglietto), mentre tutti i mercoledì di luglio, dalle 17.30 alle 18.30, i visitatori del museo e della mostra “Miquel Barceló” potranno godere di una lezione di yoga gratuita (inclusa nel prezzo del biglietto).

Le lezioni di mercoledì 3 e 10 luglio saranno tenute da Gaia Leonardi, insegnante di yoga dal 2011, formata in India dal maestro Santhi Prasad. La lezione consiste in una pratica fisica completa volta a risvegliare la consapevolezza e la sensibilità del corpo. A seguire il rilassamento verrà realizzato con campane tibetane e bejadrum, strumenti con i quali naturalmente il corpo entra in connessione e risonanza.

Non mancheranno, inoltre, due lezioni dedicate allo yoga per bambini ad ingresso gratuito.

Giovedì 11 luglio, dalle 17.30-18.30, Gaia Leonardi , insegnante certificata dal 2016 con il metodo balyayoga propone una lezione rivolta ai bambini dai 3 ai 5 anni. Attraverso il gioco e il divertimento ci si affaccia al mondo dello yoga, sperimentando attraverso il corpo e alternando momenti dinamici a momenti di calma e rilassamento.

Mentre giovedì 18 luglio 2019, dalle 17.30- 18.30, la lezione è rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Per i più grandicelli Gaia Leonardi propone un piccolo percorso attraverso gli elementi della natura per mettersi in contatto con se stessi e gli altri e conoscersi attraverso il gioco, il divertimento e il profondo rilassamento.

L’ingresso alle lezioni di yoga bimbi è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione entro 4 giorni prima della lezione.