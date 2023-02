Si riaccendono i fuochi della tradizione: dal 26 febbraio al 3 marzo i Lòm a Mêrz

Si riaccendono i Lòm a Mêrz, i lumi di marzo, i grandi falò propiziatori che celebravano l’arrivo della primavera invocando un’annata favorevole per le campagne. Per ricordare la tradizione, come ogni anno negli ultimi vent’anni, l’associazione Il Lavoro dei Contadini ha organizzato tantissimi appuntamenti in provincia di Ravenna da domenica 26 febbraio a venerdì 3 marzo. Saranno 31 le iniziative sul territorio, compresi anche gli appuntamenti nelle scuole e il convegno e la mostra dedicati alla mezzadria, tema centrale dell’edizione 2023 dei Lòm a Mêrz.