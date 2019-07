Giovedì 4 luglio prossimo prende il via a Faenza la 38^ edizione del Mercatino dei Ragazzi, organizzato quest’anno dall’Amministrazione comunale in collaborazione, per la prima volta, con la Consulta del volontariato e delle associazioni della Romagna faentina.

La Consulta metterà in campo una ventina di volontari, coinvolgendo associazioni quali l’Anmic – Si Stare Insieme, Gev Faenza, l’Associazione nazionale Carabinieri – sezione di Faenza, la Croce Rossa italiana e l’Avis Faenza, organizzatrice delle ultime edizioni del mercatino.

La manifestazione è programmata nei quattro giovedì di luglio – 4, 11, 18 e 25 – dalle ore 17.00 alle 22.00, in piazza del Popolo.

Il mercatino è un momento d’incontro e di gioco, nel quale si svolge un libero scambio e un’offerta di oggetti usati di modico valore (prodotti artigianali creati dai ragazzi, giocattoli, giornalini, libri e accessori usati per ragazzi), che non deve configurarsi come un’attività commerciale a scopo di lucro.

Sono, infatti, tassativamente vietati lo scambio, l’offerta, l’esposizione e la vendita di oggetti con prezzi superiori ai 50 euro, e comunque non destinati o non indicati per bambini e ragazzi, quali abbigliamento di qualsiasi genere e tipo (indumenti, scarpe, accessori), generi alimentari, animali, fiori freschi e secchi, piante, merci nuove, biciclette (ad eccezione dei piccoli modelli per l’infanzia), armi proprie e improprie, oggetti militari e simili, stampe o altri materiali specifici per adulti, nonché oggetti preziosi o di valore, oggetti di antiquariato o collezione (se non di modico valore), materiali elettronici e cellulari.

Il regolamento della manifestazione vieta altresì l’uso di impianti fonici o musicali e l’installazione di strutture quali tende, gazebo, tavoli o altro. Lo spazio occupato da ogni singolo espositore non deve superare i cinque metri quadrati.

Al mercatino possono partecipare solo i ragazzi dai 6 ai 14 anni, accompagnati o assistiti da almeno una persona (un parente) di età superiore a 18 anni.

La partecipazione è vincolata all’iscrizione, che si può fare, a partire dalle ore 17.00, in piazza, nelle stesse giornate in cui si svolgono i mercatini.

Sono altresì ammessi a partecipare, senza limiti di età, i ragazzi che frequentano i centri socio-riabilitativi pubblici e privati di Faenza, purché accompagnati dai loro assistenti.