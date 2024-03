“I repubblicani, per voce del capogruppo Andrea Vasi, sostengono anche alla luce dell’ultimo articolo di Legacoop, che la giunta comunale di Ravenna è già al lavoro con la proprietà per dargli un nuovo volto, da anni, ma occorre considerare che è un bene privato e come tale diviene difficile reperire finanziamenti esterni per poterne realizzare le opere di restauro desiderate da tanti Ravennati ma molto onerose.

La soprintendenza in concerto con il comune è già attiva per ogni “utile iniziativa di sensibilizzazione e partecipazione nei confronti delle parti pubbliche e private interessate ad interventi di conservazione della Torraccia”

Cosi come richiedeva il Consigliere Ancisi, nel nostro territorio da anni vi sono infatti diverse iniziative incentivate e sostenute dalla nostra amministrazione che la mettono al centro di eventi sportivi e culturali e la cooperativa proprietaria oltre averla ripulita ne ha garantito una fruibilità costante senza limiti.

Oggi, quindi, nessuno è contrario al restauro di questo bene tanto prezioso, ma tutti si è alla ricerca della via migliore per poterlo valorizzare, Repubblicani compresi”

Andrea Vasi

Capogruppo in Consiglio Comunale Gruppo Pri