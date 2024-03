La settimana si apre con un appuntamento eccezionale alla biblioteca Trisi: Ole Könnecke, uno dei più amati scrittori per ragazzi d’Europa vincitore del Premio Andersen 2020, presenta il suo ultimo libro “A tutta musica! “. E poi ancora i libri in primo piano con lo scrittore Stefano Bon e nel giorno della festa della donna il primo appuntamento dedicato alla vita di giornaliste straordinarie.

Lunedì 4 marzo, alle 15 in sala Codazzi, proseguono le attività dell’associazione Mondo Rosa ed è sempre possibile ritirare il kit di lana per la realizzazione del progetto Viva Vittoria, volto a sensibilizzare le donne all’idea che la violenza si può fermare cominciando dalla propria consapevolezza. Come strumento per concretizzare questo progetto è stato scelto il lavoro a maglia, metafora di creazione e sviluppo di sé stesse. Saranno realizzate migliaia di coperte in maglia che ricopriranno la spiaggia libera di Cervia il prossimo 6 ottobre 2024 per dare un messaggio contro la violenza sulle donne.

Alle 17, in sala Codazzi, incontro con Ole Könnecke, uno dei più amati scrittori per ragazzi d’Europa vincitore del Premio Andersen 2020, presenta il suo ultimo libro “A tutta musica! ” A seguire, un fantastico laboratorio dedicato agli strumenti musicali, per bambini da 8 a10 anni. Se avete uno strumento portatelo con voi, ne suonerete delle belle! Per il laboratorio è necessaria la prenotazione allo0545299553.

Martedì 5 marzo, dalle 17.30 alle 19: secondo appuntamento con il corso base in sette lezioni del gioco del Go corso di base in 7 lezioni

Semplice e allo stesso tempo strategico, il gioco del Go vede 2 giocatori contendersi il controllo di un territorio cercando di aggiudicarsene una parte più grande dell’avversario.

Considerato una delle quattro grandi Arti nell’antica Cina, è praticato ormai da 2500 anni e continua tuttavia a evolversi, oggi grazie all’intelligenza artificiale.

Prenotazioni in biblioteca 0545299566

Mercoledì 6 marzo, alle 21 in sala Codazzi, in collaborazione con Caffè Letterario: Stefano Bon presenta “Ascolta oltre l’oceano”, Ravenna, Clown bianco edizioni 2023, con l’introduzione della direttrice della biblioteca Maria Chiara Sbiroli.

Nei primi anni ’90, Giovanni è un giovane uomo con un futuro brillante davanti a sé. La sua carriera sta per decollare e la sua vita sentimentale è a una svolta, deve solo essere certo di scegliere la donna che ama davvero. È così che decide di trascorrere una settimana lontano da tutto e tutti, su un isolotto in mezzo all’oceano dove non c’è nemmeno la corrente elettrica, in compagnia di libri e musica.

Venerdì 8 marzo, alle 17.30 in sala Codazzi, in occasione della festa della donna la

presentazione del primo appuntamento di “Giornaliste, vite di donne straordinarie” condotto dalla giornalista Ilaria Bedeschi.

Si parlerà della storia di tre donne straordinarie a cominciare dalla vita avventurosa di Nellie Bly, una donna che ha fatto la storia del giornalismo di fine Ottocento.

Seguiranno altri due appuntamenti il 14 marzo con la vita di Dorothy Parker e il 21 marzocon Susan Sontag.

Sabato 9 marzo, alle 11 in sala Codazzi, la presentazione del librodi Leonardo Palmisano “Il tradimento è delitto. Un complicato affare per il bandito Mazzacani”. Dialoga con l’autore, Davide Ranalli.ù

Angela Savino, agente immobiliare di Locorotondo che con il bandito Mazzacani sta trattando la compravendita di un castelletto nelle campagne, assolda il bandito e il suo secondo, Luigi Mascione, per scoprire la verità sulla morte del fratello Riccardo, bancario irreprensibile e dalla reputazione limpida. Nel tentativo di venire a capo di un suicidio a dir poco sospetto in una zona ad alto tasso criminale, Carlo Mazzacani e Luigi Mascione cominciano a cercare negli ambienti della Sacra Corona Unita e in quelli della mala barese.