Si conferma anche quest’anno la ricca offerta di Centri Estivi all’interno della Rocca Brancaleone di Ravenna: tre proposte diversamente connotate per fornire ai bambini e alle bambine un’estate divertente e formativa. I Cre di Inglese, Scienze e Sport sono tenuti da esperti educatori di tre associazioni ravennati con grande esperienza, che propongono attività di alta qualità educativa e coinvolgimento: Pingu’s English, Kid Lights e CSI–Centro Sportivo Italiano di Ravenna.

La Rocca Brancaleone è inoltre il luogo ideale per i centri all’aperto: immersa nel verde, è un luogo sicuro, bello e ricco di stimoli didattici.



Tutti e 3 i Cre aderiscono al progetto Oasi31 e al progetto Conciliazione vita-lavoro, iniziative rivolte al sostegno delle famiglie, oltre a essere centri estivi inclusivi, organizzati per l’accoglienza di bambini e bambine con disabilità/bisogni speciali. Saranno inoltre organizzati alcuni momenti comuni tra i Cre in un’ottica di condivisione dei principi formativi e ampliamento delle iniziative per i bambini.

Per i partecipanti di tutti e tre i Cre, le famiglie potranno usufruire delle merende e dei pranzi realizzati dal ristorante Fulèr presente alla Rocca, con la proposta di piatti semplici e salutari ma gustosissimi, l’utilizzo di prodotti freschi e la possibilità di seguire diete speciali.

PINGU’S ENGLISH SUMMER CAMP: accendiamo la passione per l’inglese!

Pingu’s English Summer Camp è un Centro Estivo di English full immersion per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni in cui, grazie a un ricchissimo programma di attività potranno appassionarsi alla lingua inglese e passare una settimana all’aria aperta in compagnia dei loro coetanei migliorando la capacità di ascolto e comprensione, conversazione e fiducia nel parlare. Il metodo di Pingu’s English è basato sul concetto “learning by doing” perché imparare l’inglese è esattamente come imparare uno sport. Oltre a conoscere le regole del gioco, bisogna fare tanta pratica.

ETA’: 4-12 anni

PERIODO: 10 giugno –2 agosto

ORARI: Part Time: 8:00 – 13:00 Full Time: 8:00-16.30

TEACHERS: Teachers con esperienza di lavoro con bambini dai 3 ai 14 anni formati e certificati da Pingu’s English

MATERIALE DIDATTICO: tutti gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività sono forniti direttamente da Pingu’s English

CONTATTI : PE Ravenna, Via Pirano, 54 – Ravenna – 0544.158.3136 + 388.954.0797 ravenna@pingusenglish.it – ravenna.pingusenglish.it

KID LIGHTS – Scuola estiva per apprendisti maghi e streghe: dove realtà e fantasia si fondono in un’avventura incantata!

Qui, imparerete l’arte dei maghi e delle streghe, creando pozioni misteriose, curando piante magiche e incontrando creature leggendarie. Ogni giorno è un viaggio straordinario nel cuore della magia, dove il fascino di Harry Potter si intreccia con le epiche storie di Percy Jackson! Esplorerete il misterioso regno delle arti oscure e affronterete sfide emozionanti e scoprirete il coraggio dentro di voi, armati di bacchette magiche e libri incantati. Nella scuola per apprendisti, la vostra magia interiore brillerà come mai prima d’ora!

Siete pronti a diventare veri maghi e streghe, incantando il mondo con il vostro splendido bagliore?

ETÀ: 5-11 anni

PERIODO: dal 7 giugno al 19 luglio e dal 1 settembre all’inizio della scuola

ORARI: 7.30-18.00

PROGRAMMA: una nuova storia magica settimanale. Laboratori STEAM, riciclo-creativo, yoga e mindfulness, intelligenza emotiva con educatori qualificati, animatori, attori e illusionisti professionisti.

CONTATTI : kidlights.it – info@kidligths.it – Kid Lights su Instagram e Facebook

CENTRO RICREATIVO CSI di Ravenna: gioco, creo, imparo!

Il Cre Leone è un Centro Ricreativo Estivo del CSI di Ravenna (Centro Sportivo Italiano) per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Tutte le attività tengono conto delle esigenze educative e motorie dei vostri figli, non dimenticando mai la prima regola: il divertimento!

ETA’: 5-14 anni

PERIODO: dal 10 Giugno al 6 Settembre (pausa Ferragosto dal 12 al 16 agosto compresi)

ORARI: 8:00 – 14:00 (mezza giornata) / 12.00 – 18.00 (mezza giornata pomeridiana) / 8.00 – 12.00 (mattiniero) / 14.00 – 18.00 (pomeridiano)

EDUCATORI professionisti nell’età evolutiva e nell’ambito psicomotorio

ATTIVITÀ: sport, laboratori manuali e creativi, racconta storie, lingue straniere, musica, giochi con l’acqua, fumetto, laboratorio scientifico, lavorazione del legno, orto, primo soccorso, taglia e cuci, yoga, meditazione, giochi da tavolo, aiuto compiti e ogni settimana laboratori a sorpresa.

COSA PORTARE: zaino, astuccio con quaderno, compiti, scarpe da ginnastica e sandalo, felpa, cambio vestiti (intimo compreso), telo, fazzoletti da naso, elastici per capelli, borraccia, crema solare. NB: Sconsigliati gioielli, orologi, braccialetti e materiale elettronico.