La musica incontra la solidarietà per una serata speciale a favore delle persone bisognose della nostra città. Martedì 17 dicembre, presso la chiesa di S. Teresa in via S. Teresa, 4, è in programma il Concerto di beneficenza per l’Opera di Santa Teresa (inizio ore 20:30, accoglienza dalle 20). L’iniziativa, aperta a tutti, è stata generosamente offerta da Ravenna 33 e Polo Sanitario S. Teresa, in collaborazione con Fondazione Ravenna Manifestazioni. L’Orchestra La Corelli diretta da Jacopo Rivani e il Coro Kairos Vox guidato da Alberto Pelosin presenteranno un programma che affiancherà pagine corali di Palestrina all’esecuzione dell’Oratorio di Natale composto da Camille Saint-Saëns.

L’ingresso è a offerta libera (contributo minimo consigliato di 10 euro): l’intero ricavato sarà destinato alle attività del servizio Docce, Guardaroba e Ristoro, servizio attivo ogni mattina nei locali dell’Opera di Santa Teresa e che offre ai più svantaggiati la possibilità di fare una doccia, chiedere vestiti puliti, bere un bicchiere di latte e trascorrere qualche ora al caldo, in compagnia dei nostri operatori e volontari.

Solo nel 2023 sono stati registrati circa 3900 accessi, una media di 12 persone al giorno. I dati provvisori del 2024 evidenziano numeri più che raddoppiati rispetto allo scorso anno, destinati ad aumentare durante i mesi più freddi (ad oggi una media di 30 persone al giorno). L’utenza è in gran parte maschile, prevalgono gli stranieri ma sono in aumento gli italiani e si estende a tutte le fasce d’età. La povertà ha assunto volti nuovi e allarmanti: si tratta di persone che pur avendo una casa, fanno fatica ad arrivare a fine mese e a pagare le bollette o che pur avendo un lavoro o una pensione dignitosa, non possono permettersi un affitto per i prezzi poco abbordabili.

Il 17 dicembre sarà un’occasione per ritrovarsi e scambiarci gli auguri di Natale, e per sostenere una buona azione: donare vestiti, cibo ma anche speranza e nuove opportunità a chi vive in difficoltà. Grazie infatti allo Sportello d’ascolto aperto a S. Teresa, queste persone sono assistite nella ricerca di un lavoro o di una condizione di maggiore autonomia e stabilità.