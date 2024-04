Per interventi sulla rete del gas sono previste le seguenti modifiche alla viabilità nel comune di Faenza:

• domenica 22 aprile dalle ore 8.30 alle 18 (o comunque fino a termine lavori), divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via De Gasperi in corrispondenza e in prossimità del civico 15; segnaletica di strada chiusa e divieto di transito in direzione via De Gasperi all’intersezione con via Forlivese e via Carchidio; doppio senso di circolazione per veicoli di soccorso ed emergenza e mezzi in uso a residenti e frontisti in via de Gasperi tra l’intersezione con via Forlivese e il civico 35;

• dalle ore 8.30 di lunedì 23 alle 18 di martedì 24 aprile nel tratto di via XX Settembre compreso tra l’intersezione via San Filippo Neri e l’intersezione con corso Baccarini divieto di transito per tutti i veicoli eccetto mezzi di soccorso ed emergenza, in uso a residenti o frontisti del tratto indicato di via XX Settembre, vicolo Spada, circolanti in via San Nevolone e via Borsieri per i quali viene istituito il doppio senso di circolazione fino a via San Filippo Neri; soppressione della Zona a Traffico Limitato in via San Filippo Neri e nel tratto di corso Mazzini compreso tra l’intersezione con via San Filippo Neri e l’intersezione con via Cavour/corso Baccarini.

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.