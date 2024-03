Si corre un po’ ovunque come sempre da inizio anno e soprattutto con tanta voglia di ritorno ad una piena normalità, e dunque dopo aver assistito al via di tutti gli altri campionati tra cui quello di UISP del coordinamento Podistico Ravenna-Lugo, Imola-Faenza, il 6 aprile a Russi ci sarà la ripartenza anche del campionato giovanile delle “PROMESSE DI ROMAGNA”, manifestazione che lo scorso anno ha festeggiato i suoi primi 30 anni di vita con la creazione per l’ importante anche di un logo contraddistintivo.

Il circuito ‘’G.P. PROMESSE DI ROMAGNA 2024’’ conterà 14 gare che si disputeranno in varie località della Romagna e non solo, infatti novità del 2024 sarà la tappa di Castenaso, nel bolognese, location new entry. Ammessi a partecipare tutti i bambini anche senza società di appartenenza, nati dal 2007 al 2022, e suddivisi in sette categorie in base all’età, che correranno su diverse distanze (dai 500 metri ai 2000 metri) e su percorsi, tracciati, sopra tutto, in assoluta sicurezza, e su diverse tipologie di terreno: pista, strada, cross. Al termine di ogni gara poi ristoro e premiazione per tutti i giovani atleti delle promesse di Romagna, inoltre, dopo cinque gare disputate, anche un premio tecnico offerto dagli sponsor e per concludere una bella premiazione finale al termine di tutte le tappe del circuito dell’anno.