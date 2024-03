Convegno a Faenza dedicato al mondo dei Bitcoin. Ospiti Gabriele Pinosa, economista ed esperto di finanza, e Luca Boaiardi, noto divulgatore in tema di criptovalute. L’incontro è stato organizzato a La Birreria dal gruppo Bitcoin Beer di Faenza, per illustrare, a chi ne è totalmente ignaro, cosa vuol dire oggi investire in Bitcoin, divenuto ormai una sorta di bene rifugio.