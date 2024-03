Venerdì 15 e Sabato 16 Marzo il Lions Club Ravenna Romagna Padusa, raccogliendo le indicazioni del Lions international, ha promosso la piantumazione di nuovi alberi in città a Ravenna.

Venerdì 15 è stata una giornata speciale alla Scuola Randi di Ravenna!

Con grande entusiasmo e coinvolgimento di ragazzi e insegnanti, e con la collaborazione del Comune di Ravenna sono stati piantati 11 aceri platanoides, alberi autoctoni, molto resistenti e a rapida crescita nel parco della scuola in Via Pascoli. I nuovi alberi non solo contribuiranno a rendere il Parco più verde, ombreggiato e vivibile, ma anche a preservare la biodiversità locale, ad assorbire anidride carbonica e a produrre ossigeno.

È stato meraviglioso vedere i bambini di tutte le età partecipare attivamente a questa iniziativa, dimostrando un grande interesse e amore per la natura.

In questi ultimi anni il Club ha messo a dimora nel Comune di Ravenna oltre 200 alberi. Prosegue dunque questo progetto dedicato alla cura dell’ambiente ed alla sensibilizzazione ecologica e già sono in programma nuove piantumazioni per l’ autunno 2024..

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida giornata!

Sabato 16 inoltre il Lions Club Ravenna Romagna Padusa ha ritenuto doveroso ricordare e rinnovare la piantumazione dei 100 lecci effettuata a Ottobre 2020 nell’ area verde del Pala De Andrè per commemorare le vittime del Covid e per ringraziare tutti gli operatori sanitari e i volontari che si sono prodigati in quegli anni terribili per salvare tante vite umane.

Dopo un’ attenta verifica dello stato vegetazionale delle piante dopo quattro anni dalla piantumazione, sono state sostituite 4 piante con nuovi alberelli forniti dalla Regione Emilia-Romagna nell’ ambito dell’iniziativa “ mettiamo radici nel futuro “ messi a dimora dai volontari del Lions.