La Fenix è pronta al debutto in campionato. La certezza è arrivata dopo le due amichevoli vinte contro le Portuali Ravenna (serie D) e il Masi Casalecchio (serie B) che hanno chiuso un precampionato senza sconfitte: le manfrede hanno infatti vinto tutte le sei gare disputate. Più che i risultati però sono state le prestazioni a ben impressionare e a dimostrare la forza di un gruppo che sta crescendo sempre più compatto.

“Sono molto soddisfatto della mia squadra – sentenzia coach Angelo Manca -, ma guai ad abbassare la guardia e a montarci la testa dopo queste vittorie, rilassandoci e pensando di essere diventati imbattibili. Il campionato sarà differente, perché aumenterà la tensione e le partite saranno più dure e dunque dobbiamo soltanto pensare a lavorare e a migliorare.

Fondamentale sarà avere lo stesso atteggiamento mostrato in queste settimane, con le giocatrici che si sono sempre aiutate nei momenti difficili e non sono mai crollate, uno spirito che dovrà essere il nostro punto di forza, perché poi il gioco e la parte tattica si perfezioneranno in palestra.

Contro le Portuali Ravenna non abbiamo giocato benissimo, ma comunque anche in questo caso abbiamo avuto sempre la giusta serenità. Miglioramenti si sono visti contro il Masi dove tutte si sono fatte valere. Ora non vediamo l’ora di debuttare in campionato”.

La Fenix esordirà sabato alle 17 al PalaBubani contro il Rubicone In Volley, gara che sarà trasmessa in diretta sul canale You Tube della Pallavolo Faenza.

La stagione della Pallavolo Faenza è iniziata ufficialmente domenica 2 ottobre con la presentazione di tutte le squadre maschili e femminili in un PalaBubani vestito a festa.

I tabellini delle amichevoli

Fenix Faenza 3

Portuali Ravenna 1

(25-17; 21-25; 25-20; 25-15)

FENIX: Alberti 8, Goni 14, Bertoni 3, Solaroli 5, Gorini 9, Scardovi 3, Betti 5, Emiliani 5, Baldani 3, Spada 4, Guardigli 2, Maines 10, Ronchi (L2), Seganti (L1). All.: Manca

Masi Casalecchio 2

Fenix Faenza 3

(18-25, 16-25, 25-18, 20-25, 15-8)

FENIX: Alberti 10, Goni 6, Bertoni 9, Solaroli 7, Gorini 8, Scardovi 7, Betti 6, Emiliani 2, Baldani 7, Spada 6, Guardigli, Maines 3, Ronchi (L2), Seganti (L1). All.: Manca