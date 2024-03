Musica, letture in inglese, laboratori di mosaico e Steam per scoprire la primavera in una divertente festa alla Rocca Brancaleone. Sabato 23 marzo dalle 16 alle 18:30, i bambini e le bambine dai 0 ai 12 anni potranno partecipare gratuitamente a diversi laboratori progettati per offrire un’esperienza coinvolgente e formativa sul tema della primavera. I laboratori saranno anticipati da una gustosa e sana merenda offerta dal ristorante Fulèr e da uno spettacolo di piccolo circo.

Flower Power è un connubio tra apprendimento e divertimento, stimola la creatività e incoraggia la scoperta. I laboratori, curati da professionisti ed esperti atelieristi, sono progettati per offrire un’esperienza coinvolgente e formativa per i bambini. La Rocca Brancaleone è, inoltre, un luogo ideale per le attività rivolte alle famiglie. Protetto dalle antiche mura cittadine e immersa nel verde è uno spazio sicuro, bello e ricco di stimoli didattici e mentre i bambini saranno impegnati a divertirsi nei laboratori, i genitori potranno godere della piacevolezza del parco e rilassarsi con una merenda o un aperitivo del bar Brancaleone.

Flower Power è anche l’evento che dà il via alla stagione 2024 della rassegna “nutri menti” che partirà domenica 7 aprile. Si tratta di un percorso didattico che ogni settimana sarà dedicato a uno dei laboratori presenti alla Festa di Primavera. È possibile conoscere il programma di nutri menti attraverso la pagina facebook RoccaLab.

“L’iniziativa di RoccaLab – afferma l’assessore a Partecipazione e verde pubblico Igor Gallonetto – ricalca pienamente la visione dinamica che l’Amministrazione comunale supporta nel vivere gli spazi verdi comuni. Non solo luoghi di sport ed aggregazione, ma vere e proprie aree di didattica e creatività, a cui si accompagnano il rispetto e la cura per l’ambiente, sin dall’età scolastica”.

Programma

ore 16:00 – 16:30

Accoglienza, merenda offerta dal Ristorante Fulèr e spettacolo di piccolo circo con teatro di strada, acrobatica, giocoleria a cura della Compagnia Ma.Re.

ore 16:30 – 18:30

Partecipazione ai laboratori in piccoli gruppi a rotazione ogni 30 minuti:

Piccole Note Fiorite – bambini 0-5 anni

Giochi e arpeggi di primavera! Laboratorio di musica in cerchio e movimento ritmico per famiglie con bambini da 0 e 5 anni, con la partecipazione speciale della fata di Primavera! Con Soheila, Marta e Maria. A cura di Acsd Takadum.

Letture in lingua inglese insieme a Raffaella “My Fairy Library”. Laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni. Scopriamo le caratteristiche della primavera, sfogliando i libri della casa editrice Usborne.

Un’esperienza educativa e divertente che unisce creatività e scienza! Laboratorio Steam dove i bambini da 4 a 10 anni sperimenteranno la magia dei colori, la capillarità dell’acqua e creeranno meravigliosi oggetti in stile hippie. A cura di Kid Lights APS.

Creazione di “Fiona l’ape girandolona” usando la tecnica del mosaico. Laboratorio di 60 minuti per bambini dai 5 anni, a cura di SM Laboratori. Per questo laboratorio è richiesto un contributo spese per i materiali di €12.

Per partecipare ai laboratori gratuiti e usufruire della merenda, è necessario iscrivere i bambini compilando il modulo online: https://bit.ly/3Inafdk

L’evento, patrocinato dal Comune di Ravenna, è promosso da RoccaLab e organizzato in collaborazione con Kid Lights APS, Acsd Takadum, SM Laboratori e Compagnia Ma.Re.

Gli atelieristi di Flower Power:

Kid Lights nasce dalla sinergia di quattro professioniste che, mettendo insieme passione e competenze differenti, dedicano questo progetto ai bambini, agli adolescenti, ai genitori, agli insegnanti e agli educatori affinché possano avere gli strumenti per giungere alla (ri)scoperta del proprio equilibrio e del proprio potenziale e mettere a frutto tutti i propri talenti contribuendo a rendere il futuro più luminoso

In caso di maltempo l’iniziativa è rinviata a sabato 6 aprile 2024