Festa in municipio e in piazza per l’E-Work Faenza: “Ora inizia il progetto per l’A1”

Festa in municipio e poi in piazza per l’E-Work Faenza dopo la conquista dell’A1. Dopo 9 anni, la squadra femminile di pallacanestro torna nella massima serie. Una promozione arrivata al termine di una gara 3 dominata contro Valdarno, chiusa al secondo quarto con un parziale di 23-0. Una situazione completamente ribaltata rispetto a qualche giorno prima, quando all’ultimo quarto di gara2, ad un passo dalla vittoria, il Basket Project era crollato subendo la rimonta e il sorpasso delle toscane nonostante un vantaggio di 20 punti. Tutto dimenticato domenica al PalaBubani dove è iniziata la grande festa continuata anche martedì sera. E come è naturale che sia, finita la festa iniziano i programmi per l’A1 della prossima stagione.