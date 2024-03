Sabato 23 marzo si terrà nel quartiere Alberti di Ravenna la terza edizione della “Caccia alle Uova”, iniziativa benefica organizzata dagli esercenti in programma nel pomeriggio con partenza alle 14:30 nell’intero quartiere (fra piazza Bernini, viale Alberti, via Brunelleschi e via Le Corbusier).Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 22 marzo compreso nei negozi Liberamente libri, Merceria e…, Aquarium Center e Cartoleria GiroGiroTondo.

Sabato a partire dalle 14:30 gli iscritti all’evento dovranno cercare – nelle varie strade della zona – il maggior numero possibile di uova che nel frattempo gli esercenti avranno nascosto. Entro le 18, il “raccolto” andrà riportato al punto di consegna di piazza Bernini, dove verrà effettuato il conteggio: tutti i bambini riceveranno un premio ma chi avrà trovato il maggior numero di uova vincerà un soggiorno di 2 giorni valido per una famiglia composta da due adulti e un bambino in un luogo incantato offerto dall’agenzia Desiderando viaggiare.