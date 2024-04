Domenica 7 aprile torna la solenne processione della Madonna Greca, patrona di Ravenna e dei lidi, alla quale parteciperanno anche le rappresentanze delle comunità ortodosse presenti in diocesi e delle due greco-cattoliche.

Alle 14,30 l’immagine sacra sarà trasferita al faro di Marina di Ravenna, da dove partirà in motonave per la benedizione “Maris Gentium Benedictio” impartita dall’arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni e la processione lungo il canale Candiano. Arriverà alla Darsena di città alle 16,30 e da lì, accompagnata dai fedeli in processione sarà portata fino al Santuario di Santa Maria in Porto, dove, a seguire (attorno alle 17,30), l’arcivescovo presiederà la Messa.

Ad accompagnare la celebrazione sarà il Coro 1685 del Conservatorio Verdi di Ravenna diretto da Antonio Greco e accompagnato all’organo da Andrea Berardi. Tra i canti che verranno eseguiti, l’Adoremus/Laudate dominum di Allegri e l’Ave Maria di Elgar. Il servizio liturgico del Verdi si inserisce nella convenzione sottoscritta rinnovata anche quest’anno con la diocesi di Ravenna-Cervia che prevede l’animazione musicale di varie celebrazioni diocesane. Nell’ambito di questa convenzione, verranno riproposti anche quest’estate i concerti del venerdì sera a San Vitale, con studenti e docenti dei conservatori della Romagna e di Ferrara. “Abbiamo voluto coinvolgere anche questa importante realtà cittadina – spiega il direttore dell’Ufficio Beni Culturali della diocesi don Lorenzo Rossini – per celebrare insieme la Patrona che è di tutta la città”.

Quest’anno sarà la parrocchia di Casal Borsetti a dare il via alla Festa della Madonna Greca. Venerdì 5 aprile l’immagine mariana sarà accolta nella locale chiesa alle 20,30, seguirà la recita del Rosario. Le celebrazioni per la patrona proseguiranno poi prossima settimana.

Da lunedì 8 a giovedì 11 aprile, nel Santuario di Santa Maria in Porto alle 17,30 la preghiera mariana guidata, ogni giorno, da vari gruppi e movimenti ecclesiali e alle 18,15 la Messa celebrata da vari sacerdoti della diocesi. Lunedì 8 il Rosario sarà guidato dall’associazione privata di fedeli “Progetto Gemma” e la Messa sarà presieduta dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia.

Subito dopo la celebrazione di martedì 9 aprile presieduta dal vicario generale don Alberto Brunelli, come da tradizione, ci sarà l’affidamento alla Madonna Greca delle mamme in attesa e delle spose che desiderano un figlio.

Mercoledì 10 aprile alle 9,30 sarà celebrata la Messa delle scuole cattoliche della città e alle 20,30 è in programma il pellegrinaggio a piedi con l’immagine della Patrona dalla chiesa di Porto Fuori al santuario di Santa Maria in Porto. L’appuntamento è animato dal movimento di Comunione e Liberazione e sarà guidato da monsignor Lorenzo Ghizzoni.

Infine giovedì 11 aprile, festa liturgica della Madonna Greca, alle 12 l’arcivescovo reciterà la supplica alla Madonna Greca in Basilica. E alle 18,15 la festa si concluderà con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Lorenzo Ghizzoni e concelebrata dai sacerdoti e religiosi della città e del vicariato.

Per seguire la processione a bordo della motonave è necessario prenotarsi presso la parrocchia di Santa Maria in Porto (tel. 0544 212055). Domenica 7 aprile alle 14 sarà disponibile un servizio di autobus da Santa Maria in Porto a Marina di Ravenna. Sia la processione che il pellegrinaggio a piedi si svolgeranno anche in caso di maltempo.