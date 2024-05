L’iniziativa, nata dall’idea del collettivo Ripensandoravenna, prende vita in collaborazione con l’Associazione Il Borgo e il Comune di Ravenna.

La seconda edizione della Festamercato di strada di via de’ Tomai, prevista per questo fine settimana (4-5 maggio 2024), si arricchisce di nuove proposte che coinvolgono direttamente gli abitanti e le attività del Borgo San Rocco.

Si rafforza il settore dell’accoglienza gastronomica, presso Porta Sisi, dove i cuochi di RavennaFood, Sabatino Restuccia e Mattia Borroni, e la Rosticceria Thailandese prepareranno una selezione di piatti. A Porta San Mama, invece, sarà la Scuola di Saperi e Sapori di Rosella Mengozzi a farla da protagonista. Domenica a pranzo, il Ristorante Alexander allestirà il tavolo imperiale al centro di via De’ Tomai (su prenotazione: 0544 212967 – menu a 55 euro, incluso aperitivo e bevande).

Durante le due giornate saranno presenti prodotti e produttori locali, dalle uova di razza romagnola e l’aglio nero di Nerofermento, fino ai prodotti selvatici di primavera come l’asparagina di pineta e il carciofo moretto dei calanchi di Brisighella.

Numerosi saranno gli esercizi del Borgo coinvolti: la piadina di Farcia, le focacce di FrankPizz, i vini de I Mulnér e de Il Cervo, il pesce di Alex&Raf e le birre del Bastione.

L’Associazione Libridine presenterà il progetto “Ravenna è Romagna”, proponendo libri, stampe, cartoline, foto e filmati del Borgo e di Ravenna. Un’iniziativa curata con la collaborazione del fotografo Enzo Pezzi e del regista Paolo Belletti, che proietterà video inediti durante la serata. Sarà inoltre possibile avere una foto d’autore con celebri fotografi o scattare foto del Borgo e dei suoi abitanti confrontandole con quelle di cent’anni fa.

L’arredamento d’autore sarà proposto da Sante Milandri del Ristorante Alexander insieme ai negozi di antiquariato Old is Gold,Rococò e Venerdì 13. Esporranno in modo animato i mosaicisti di Dis-Ordine che saranno anche disponibili a fare l’expertise gratuita con ipotesi di valore, di eventuale restauro, ecc di mosaici, stampe e oggettistica.

Le attività proseguiranno con la Passeggiata Urbana di TrailRomagna, a zonzo per le strade di Ravenna (in omaggio ai lavori di Gian Franco Andraghetti), che terminerà in via de’ Tomai con il giornalista Fausto Piazza che racconterà la sua storia.

Al mattino del sabato, saranno proprio gli abitanti del Borgo ad allestire la strada con tappeti, tavolini e sedie creando angoli accoglienti davanti alle proprie case per chiunque voglia leggere i quotidiani e fare colazione, o sorseggiare un tè e/o gustare un buon caffè durante l’intera giornata.

Il taglio del nastro collettivo, dove ogni protagonista del Borgo si presenterà con le proprie forbici, è previsto per le 11 a Porta Sisi, e darà inizio alla festa! Alcuni esperti di musica residenti nella via, come la compositrice Fiorella Petronici e il musicologo Guido Barbieri, organizzeranno diverse iniziative e apriranno le finestre delle loro case, diffondendo musica che accompagnerà l’intera giornata.

Sarà presente anche una dimensione sociale, con la possibilità di contribuire alla Mensa di Fraternità della Parrocchia di San Rocco e alla sua festa di maggio.