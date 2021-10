Si sono svolte al TSN di Milano le finali dei Campionati Italiani Senior, Master, Para. Già dalla prima giornata Mirco Pichetti, tiratore ravennate in seno alla Nazionale Italiana, è entrato sulla linea di tiro nella specialità di Pistola Automatica. Dopo una buona gara di qualificazione, chiusa al quarto posto, è entrato in lizza nella finale assoluta, mancando il podio per un centro dopo uno spareggio e chiudendo con un’onorevole quarto posto.

Nel mentre salivano in pedana Giampaolo Zattoni, Maurizio Fuschini e Alessandro Spada nella specialità Master Uomini di carabina aria compressa a 10 metri. Al termine della competizione, combattuta fino all’ultimo colpo, hanno conquistato l’oro a squadre; per Zattini anche la soddisfazione di salire sul podio più alto nella categoria Gran Master.

Successivamente Elisa Chiarucci, nella categoria Master Donne, ha pagato la lunga assenza dalle gare e, pur combattiva come sempre, è rimasta lontana dal podio.

Nella seconda giornata sono tornati sugli scudi i Master Uomini nella Carabina Libera 3 Posizioni 50 metri (20 colpi in ginocchio, 20 colpi a terra e 20 colpi in piedi) e le soddisfazioni non hanno tardato ad arrivare: la medaglia d’oro a squadre ottenuta da Zattoni, Fuschini e Spada, con la ciliegina sulla torta per Zattoni, che ha conquistato un argento assoluto e un argento di categoria.

Nel pomeriggio si è ripresentato in pedana Mirco Pichetti nella specialità Pistola Standard a 25 metri, chiudendo in terza posizione assoluta e in seconda posizione di fascia, meritandosi quindi un argento e un bronzo.

Nell’ultima giornata Riccardo Sintoni, alla sua prima esperienza in una finale nazionale nella specialità carabina 10 metri aria compressa, è riuscito a chiudere con un ottimo quinto posto di fascia.