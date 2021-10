Si è concluso domenica 10 ottobre a Bagnacavallo l’evento sperimentale Mercato Coperto con-temporaneo, che per tre giorni ha portato nello spazio di via Baracca, appena ristrutturato, food-truck, mercati, conversazioni, concerti, dj set, un’asta e tanto altro.

Nell’ultima giornata di iniziative grande interesse hanno riscosso il mercato a km zero di Donne Impresa Coldiretti – Campagna Amica e l’asta degli arredi che componevano l’allestimento temporaneo dello spazio, forniti da TasaCasa, Mercatino Nuova Vida, Rezna Vintage e Angelo Vintage Palace.

Durante la tre giorni ci sono stati incontri, concerti e djset. La colazione era affidata a Cuoremio, mentre pranzi, cene e aperitivi sono stati proposti dal Gastro Corner a cura di Mattarello(a)way e da Vino al Vino Street.

L’organizzazione è stata curata da TimeOut Eventi di Ilaria Laghi con il Comune di Bagnacavallo.

Più in generale, il pubblico ha dimostrato di apprezzare il progetto sperimentale temporaneo nato a conclusione del percorso di partecipazione promosso dal Comune per la riqualificazione e gestione dell’ex mercato coperto di via Baracca, ristrutturato anche grazie a fondi regionali in base alla legge 41/94.

Per la futura gestione stabile dello spazio il Comune sta lavorando a un bando che sarà pubblicato a inizio 2022.