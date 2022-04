Tempo di playout per la seconda squadra maschile e la seconda squadra femminile del Tennis Club Faenza, che partecipano alle rispettive serie C. Domenica 24 aprile sono attesa da partite secche, da dentro o fuori, che decreteranno crudelmente la permanenza in categoria o la retrocessione in D1. I ragazzi di capitan Marco Poggi saranno impegnati al Ct Cervia, squadra che parte coi favori del pronostico, anche solo per il fatto di poter avere tra le sue fila Paolo Pambianco. Sfavorite in partenza anche le ragazze della seconda squadra femminile, in trasferta ad Albinea. La squadra reggiana schiera ben quattro seconda categoria, oltretutto giocando in una superficie sintetica che le vedrà probabilmente più a loro agio.

La prima squadra femminile del Tennis Club Faenza, invece, giocherà domenica 1 maggio la finale playoff regionale della serie C, per poter poi continuare la caccia alla promozione in B2 attraverso il tabellone nazionale. L’avversario nella finale regionale uscirà domenica prossima dal confronto di semifinale fra Cacciari Imola e Sporting Sassuolo “A”. Le faentine giocheranno la finale in casa se vince Imola, a Sassuolo se vincono le modenesi.

Per quanto riguarda la prima squadra maschile del Tennis Club Faenza, l’appuntamento è per domenica 15 maggio, con la trasferta a San Giovanni in Persiceto nella prima giornata della serie B2.