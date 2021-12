Super Green Pass: nessun problema segnalato sui mezzi pubblici | VIDEO

I primi due giorni di super green pass non sembrano aver creato particolari problemi al servizio del trasporto pubblico locale. Nelle giornate di lunedì e martedì, infatti, non sono stati segnalati difficoltà legate all’introduzione del certificato verde unicamente per le persone vaccinate. Tuttavia alcune scuole hanno segnalato l’assenza di alcuni studenti ma le circostanze sono ancora in corso di verifica. Se nel territorio faentino il servizio continua ad essere fornito regolarmente, maggiori disagi invece sono ancora in corso sul bacino di Ravenna, dove, anche in questi giorni, sono una novantina le corse soppresse a causa della mancanza di autisti.