Appresa la notizia della scarcerazione di Patrick Zaky, il sindaco Michele de Pascale parla di “un risultato che tutti ci auguravamo e aspettavamo con ansia, ma che lascia immutata la preoccupazione per il proseguimento del processo. Penso siano stati importanti questi due anni di mobilitazione fianco a fianco delle istituzioni, con Università e Comuni, con la società civile, con intellettuali ed artisti direttamente impegnati.

Ora comunque il processo va avanti e la vicenda di Patrick, aggiunge il sindaco, “ci deve essere da monito per continuare a combattere contro le violazioni dei diritti umani che continuano ad essere perpetrate in molti luoghi del mondo”. Il processo si è infatti aperto proprio oggi e sempre oggi alla galleria Niart di via Anastagi si inaugura la mostra “The social drawing” dell’artista Gianluca Costantini, che, conclude il sindaco, “con la straordinaria potenza comunicativa espressa dai suoi disegni ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prigionia del giovane studente egiziano”.