Un uomo di 81 anni è stato trasportato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stato investito da un’auto a Castiglione di Cervia mentre era in sella ad una bicicletta. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13.15, in via Regazzena, ed è ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per registrare i rilievi di quanto accaduto. L’altro veicolo coinvolto nel sinistro stradale è una Toyota Yaris, guidata da una donna di circa 77 anni, che procedeva alle spalle del ciclista.

Non sono ancora chiare le responsabilità alla base di quanto accaduto. Molto violento è stato però l’impatto. L’anziano è stato sbalzato di sella, è atterrato sul parabrezza della Yaris ed è poi caduto a terra.

È stato immediatamente richiesto l’intervento del 118, arrivato a Castiglione con ambulanza, automedica e l’elicottero. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l’81enne è stato trasportato a bordo dell’elimedica decollata alla volta del centro traumatologico dell’ospedale Bufalini. Illesa la donna al volante dell’auto.