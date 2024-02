Scossa di terremoto registrata a Marradi nella mattinata di sabato. Erano le 12.49 quando i sismografi hanno misurato un’attività sismica di magnitudo pari a 3.5. Il terremoto è stato localizzato a 5 Km di profondità ed è stato avvertito anche nei comuni limitrofi dell’Appennino e del territorio faentino. Sono in corso le verifiche alle singole strutture, ma al momento non vengono segnalati danni. Diversi residenti a Marradi invece hanno abbandonato le case e sono scesi in strada per la paura.