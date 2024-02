A Lugo si presenta il candidato sindaco Francesco Barone con la lista CambiAMO Lugo

Entra nel vivo la campagna elettorale a Lugo. Si presenta il primo sfidante alla candidata del centrosinistra Elena Zannoni. Si tratta di Francesco Barone, avvocato di 36 anni, che si candida con la lista civica CambiAMO Lugo. Una lista che guarda all’elettorato di centrodestra e che ha intrapreso un confronto con i principali partiti di quest’area politica e il neomovimento di Area Liberale per un percorso condiviso. In attesa della risposta definitiva, Barone ha già fissato alcuni punti sui quali imposterà il proprio programma elettorale: più benessere, più sicurezza, più servizi, più cultura. Critiche all’Unione della Bassa Romagna, ritenuta un’Unione solo a parole, ma non di fatto, e alla gestione dell’emergenza alluvione