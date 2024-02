Non corrisponde alla realtà quanto riportato oggi dal gruppo politico La Pigna di Ravenna, a proposito di un blocco generalizzato degli abbonamenti a START Romagna, addebitandone il motivo a mancati pagamenti da parte del Comune di Ravenna e ipotizzando conseguenze generali per i cittadini con diritto ad agevolazioni.

Sul tema: la sintonia dei provvedimenti e i relativi tempi autorizzativi sono requisiti per l’avvio regolare delle emissioni di abbonamenti con tariffa agevolata, che è già ripresa su mandato del Comune in proroga alle condizioni dell’anno precedente in attesa dell’adozione della nuova delibera quadro da parte della Regione Emilia-Romagna per l’anno 2024. Va precisato che l’emissione di abbonamenti agevolati Mi Muovo Insieme base regionali, senza le integrazioni locali, non è mai cessata presso gli sportelli di Ravenna. Alla luce delle recentissime disposizioni le informazioni contenute sul sito internet di Start Romagna sono da oggi aggiornate.

A brevissimo sarà riaperta l’opportunità garantita dai fondi del ‘Rimborso Idrocarburi’ che per i cittadini residenti a Ravenna rappresenta una ulteriore occasione di ridurre i costi del trasporto pubblico.