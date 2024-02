Sono disponibili gli ultimi posti per il terzo appuntamento della rassegna CuCù (curiosità culturali), in programma giovedì 15 febbraio alle 21 nella Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo. Sono dunque particolarmente consigliate le prenotazioni tramite whatsapp al 333 7981563, indicando numero di posti richiesti, nome e cognome.

Protagonista della serata sarà il trio Eco del mare con Marta Abatematteo (voce, danza), Laura Francaviglia (chitarra, oud) e Gianluca Carta (percussioni).

Il trio proporrà un viaggio attraverso il Mediterraneo che unisce le tradizioni musicali della terra d’origine degli artisti fondatori: il Salento pugliese, la Sicilia, la Sardegna. I tre musicisti fondono i loro percorsi comuni e diversi alla ricerca di suoni ed echi lontani dei diversi dialetti. La voce potente rievoca scene di campagna e poi accarezza l’ascoltatore con frasi sussurrate in un’intimità tanto perduta quanto desiderata, accompagnata dal suadente oud e sostenuta dalla frenesia del tamburo.

Cucù proseguirà poi a marzo per concludersi ad aprile:

– 14 marzo: Nilza Costa Quartet: Nilza Costa – voce; Daniele Santimone – chitarre; Roberto Rossi – batteria, percussioni; Maurizio Piancastelli – tromba, tastiere. La musica di Nilza Costa è un viaggio musicale ricco di contaminazioni fra Brasile, Africa e Europa senza dimenticare l’improvvisazione.

– 11 aprile: Vittorio Bonetti, le sue canzoni e gli amici musicisti. Per la prima volta Vittorio Bonetti si esibirà in un concerto di sole canzoni scritte da lui in oltre trent’anni di carriera. A dargli man forte saranno musicisti amici: ospiti a sorpresa della serata.

Gli spettacoli sono in programma alle 21.

Ingresso: 7 euro, gratuito per i minori di 18 anni. Apertura porte ore 20.

La rassegna, giunta alla seconda edizione, è ideata e organizzata dall’associazione culturale Controsenso con la direzione artistica di Michele Antonellini.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune.

Sostenitori principali: Credito cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese; Avis; Bottega Matteotti; Chiribilli. Altri sostenitori: Circolo Arci Casablanca, Associazione musicale Doremi, Associazione Amici di Neresheim.

L’immagine della rassegna è tratta da un acquerello di Cinzia Baccarini.

Informazioni e prenotazioni: 333 7981563; info@controsensobagnacavallo.it

Contatti social: Facebook Controsenso Bagnacavallo – YouTube Controsenso Bagnacavallo