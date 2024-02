“E’ d’obbligo unirsi alla condanna che il Sindaco ha lanciato contro l’abbattimento del velocar in circonvallazione.

E’ altrettanto d’obbligo ribadire quanto noi siamo per il rispetto delle regole, senza se e senza ma.

E’ però altrettanto d’obbligo, come forza di maggioranza ad oggi ancora in toto inascoltata, fare alcuni appunti sul concetto di sicurezza stradale di cui si parla.

Il velox forse potrà servire per aumentare gli investimenti sulla sicurezza stradale, ma ad oggi, la ricaduta sul territorio di questi proventi non è visibile nè alla cittadinanza, tanto meno a noi.

Strade pericolose, piene di buche, ciclabili mal percorribili, segnaletica stradale orizzontale, ed anche verticale (in primis come oggetto di una nostra interrogazione, le strisce pedonali, sbiadite in gran parte della città), spartitraffico in circonvallazione il cui tema si tende a spostare nel futuro forse per mancanza di coraggio nel dirci che non si vorrà fare, sono gli aspetti più evidenti che elenchiamo.

Continuiamo a credere che la sanzione peraltro, per quanto giusta, non debba essere repressiva, ma educativa, quindi preferiamo alle multe fatte da macchine in modo sistematico, quelle fatte da persone, che sanno operare in maniera puntuale e cosciente sul territorio.

Continuiamo a credere, come accennato nelle premesse, che sia giusto fare rispettare le regole, nel tentativo di avere più disciplina, ma continuiamo a credere che una amministrazione debba essere la prima ad avere disciplina, facendo il primo passo, mettendo in sicurezza per primi i cittadini.

Se il Comune sarà in grado di dare, tutti moralmente, si sentiranno in dovere di fare la loro parte, e forse il senso di frustrazione per certe installazioni, non verrà avvertito più come tale”

Ne siamo convinti

Alessio Grillini Italia Viva