Giuseppe Conte e tutti i leaders del Movimento 5 Stelle a Faenza per l’Assemblea Regionale del movimento e per ragionare sui coordinamenti territoriali e sulle prossime elezioni. Stoccate a Salvini per il limite dei 30km orari e sguardo sul futuro politico. La riunione al Palacatttani fino al tardo pomeriggio con l’intervento di Conte.