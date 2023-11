“Qualche anno fa la Regione Emilia Romagna ventilò l’ipotesi di realizzare una holding per il sistema aeroportuale regionale: da Parma e Bologna, a Forlì e Rimini, ma da allora non è stato raggiunto alcun risultato e l’obiettivo probabilmente è naufragato. Il tema, tuttavia, è molto attuale e anche recentemente lo stesso Paolo Lucchi di Legacoop e il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad rilanciano l’argomento per condividere la stessa strategia, ossia fare sistema e ricercare maggiore integrazione soprattutto in ambito romagnolo. In questa situazione i sindaci dovrebbero intervenire energicamente per fare sentire la loro voce, ma in realtà, oltre al citato primo cittadino di Rimini e al suo omologo di Forlì, non si registrano altri interventi sul tema. È vero che Ravenna è isolata rispetto agli scali romagnoli posti sulla via Emilia, tuttavia è del tutto evidente come sotto il profilo turistico ma anche universitario valga la pena di ricercare ogni soluzione idonea per evitare il perdurante isolamento cittadino. E i dati sono davvero confortanti se si pensa al Fellini di Rimini che nonostante il calo dovuto all’assenza di turisti russi, ucraini e bielorussi, ottiene un risultato molto positivo, così come per il Ridolfi di Forlì nel mese di luglio scorso i dati dei movimenti e dei passeggeri sono stati molo positivi e addirittura superiori a quelli del Fellini stesso. Per non parlare, poi, del Marconi di Bologna con un segno a doppia cifra sul 2022 che fa registrare nel passato mese di giugno il suo migliore risultato di sempre.

Ecco, dunque, come appaia evidente la necessità di cogliere questa ondata positiva come trend favorevole allo sviluppo del territorio che evidentemente, come si diceva, porta una ricaduta più significativo alle località poste sulla via Emilia, ma allo stesso tempo produce un effetto lungo anche a favore delle altre realtà tra cui Ravenna. E pur nella consapevolezza che il sistema viario di collegamento fra la città Bizantina e Bologna e soprattutto fra Ravenna e Forlì, sia del tutto inidonea e non favorisca certamente agevoli trasferimenti dall’aeroporto Ridolfi ai lidi e alla nostra città d’arte, occorre un grosso impegno volto all’integrazione e alla massima collaborazione. Pena l’esclusione di Ravenna dai principali circuiti turistici.”

Gianfranco Spadoni Lista per Ravenna