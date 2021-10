Dopo alcune segnalazioni da parte dei cittadini, i Carabinieri hanno effettuato una serie di controlli nella zona industriale di Faenza. Durante uno di questi servizi, sono state notate due auto parcheggiate in una zona isolata: i due conducenti dei mezzi erano davanti a uno dei veicoli e, alla vista dei militari, uno dei due si è allontanato di fretta con fare sospetto.

Gli agenti hanno così deciso di controllare l’altro automobilista, rimasto sul posto. Dall’auto d’altronde arrivava un odore inequivocabile di marijuana. I militari hanno chiesto al ragazzo, classe 1992, di consegnare spontaneamente la sostanza, ma senza ottenere collaborazione. In tutta risposta, il giovane ha invece negato di esserne in possesso. È così scattata la perquisizione dell’auto che ha portato al ritrovamento di 0,58 grammi di marijuana, nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette. La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento 6,5 grammi di cocaina, custodita all’interno degli slip.

La perquisizione è quindi continuata nell’abitazione di residenza del ragazzo, a Faenza, dove sono stati scoperti altri 40 grammi di marijuana in un contenitore di metallo blu nel sottoscala, 528 grammi, sempre di marijuana, riposta in una cassetta di legno collocata nel giardino di pertinenza dell’abitazione e all’esterno dell’immobile, di fianco alla porta d’ingresso, in un mobiletto da esterno, è stato rinvenuto un bilancino di precisione e 13 bustine in cellophane utilizzate per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il ragazzo a quel punto ha ammesso che la sostanza era la sua.

Visti i precedenti specifici del soggetto, ipotizzando che tutta la quantità di stupefacenti ritrovata fosse destinata alla vendita, è scattato l’arresto.

Dopo una notte nella camera di sicurezza della caserma dei Carabinieri, il ragazzo è stato trasferito in carcere su disposizione del Pubblico Ministero Marilù Gattelli. Il provvedimento è stato convalidato dal GIP Janos Barlotti e al giovane è stata applicata la misura degli arresti domiciliari.