Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Stefano Bertozzi, ha presentato due interrogazioni a risposta scritta in previsione del prossimo consiglio comunale. Un’interrogazione è dedicata ad un episodio di vandalismo avvenuto nella notte fra venerdì 8 e sabato 9 ottobre. La seconda interrogazione invece riguarda le condizioni dell’asfalto di alcune vie nella zona di Corleto.

Le due interrogazioni:

“Premesso che privati cittadini hanno segnalato che nella tarda notte di venerdì 8 ottobre 2021, diverse automobili parcheggiate nelle vie del centro cittadino sono state oggetto di ripetuti e gravi atti vandalici ad opera di ignoti.

INTERROGA

IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

Corrispondono a verità gli accadimenti segnalati?

Se sì, qual è la dimensione del problema e quali aree della città sono state interessate?

Quante auto sono state danneggiate?

Si sono registrati danneggiamenti anche ad altri elementi del patrimonio pubblico o privato?

Sono intervenute forze dell’ordine in fragranza?

Il sistema di videosorveglianza è entrato in azione?”

“Premesso che privati cittadini, residenti nelle zone servite ed attraversate da via Argine Montone, Via Prati e Via Tabacca hanno segnalato a più riprese fortissimi disagi legati alla situazione del manto stradale, con difficoltà acuite in questi giorni di pioggia forte che ne hanno reso davvero difficile e sicura la percorribilità

INTERROGA

IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE