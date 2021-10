Come costruire la nuova economia europea post pandemia? Come sfruttare al meglio il piano di investimenti pubblici europeo per i nostri territori? L’Europa sarà all’altezza delle grandi sfide sociali ed economiche di oggi e di domani?

Sono alcuni dei quesiti al centro della serata-dibattito dal titolo “L’Europa e le sfide del futuro”, in programma giovedì sera 14 ottobre, alle 20.45, nella sala conferenze del Museo Civico Malmerendi in via Medaglie d’oro, organizzato dal Partito Democratico di Faenza, che vedrà la partecipazione della parlamentare europea Elisabetta Gualmini, professoressa ordinaria di Scienze Politiche presso l’Università di Bologna, già presidente della fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo e vicepresidente e assessore al welfare e politiche sociali della regione Emilia-Romagna. Insieme a Gualmini interverranno il sindaco Massimo Isola, il senatore Stefano Collina e la consigliera regionale Manuela Rontini in veste di coordinatrice della serata.

“La pandemia ci ha confermato una volta di più – sottolinea il neosegretario del PD faentino Emanuele Tanesini – che i destini dei popoli sono interconnessi e il sovranismo solo uno specchietto per le allodole. Mai come prima d’ora, l’Europa giocherà un ruolo decisivo per il nostro futuro. NextGenerationEU ad esempio non è solo un piano di ripresa ma un’opportunità unica per quelle trasformazioni economiche, sociali e infrastrutturali indispensabili per realizzare un’Europa più solida ed equa. Parlare di tutto questo ci è sembrato il modo migliore, come PD, per riprendere l’abitudine di incontrarsi di persona dopo le restrizioni e orientare la riflessione su tematiche decisive per i nostri territori.”

Per poter accedere all’incontro sarà obbligatorio il Green pass.