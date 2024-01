Silvia Campanini, tesserata FIV al Circolo Nautico Cervia, candidata alla presidenza della XI Zona alle elezioni del 27 gennaio

Sabato prossimo, 27 gennaio, si terranno le elezioni per definire il nuovo presidente ed i nuovi consiglieri della XI Zona della Federazione Italiana Vela, quella che comprende l’Emilia-Romagna. Il nuovo consiglio (convocato a causa delle dimissioni del presidente in carica) resterà in carica un anno, fino alla fine “naturale” del mandato olimpico; dopo di che si terranno le ulteriori elezioni per il quadriennio successivo.

Per quanto riguarda la carica di presidente, fra le tre candidature in ballo c’è anche quella di Silvia Campanini, iscritta alla FIV tramite il Circolo Nautico “Amici della Vela”, che quindi appoggia in toto la sua candidatura. Silvia ha incontrato nei giorni scorsi i presidenti dei Circoli regionali chiamati al voto, presentando le proprie intenzioni; gli stessi rappresentanti dei Circoli sono stati invitati, questa sera, a un aperitivo conclusivo che si terrà nella sede degli Amici della Vela.

“Se verrò eletta, per il prossimo anno dedicherò tutto il mio tempo libero alla Zona, cercando di farla uscire dal letargo attuale. Lo farò puntando su trasparenza, lealtà e onestà, e sarò il presidente di tutti i Circoli, a prescindere dalle loro dimensioni. Del resto, incontrando i presidenti nei giorni scorsi ho ricevuto da loro numerose istanze, che porterò con me per cercare di dare tutte le risposte”.

“Saremmo orgogliosi se una nostra tesserata diventasse presidente di Zona, cosa mai avvenuta in passato – sottolinea il presidente degli “Amici della Vela”, Sergio Savelli -. Oggi la Zona non ha praticamente rapporti con i Circoli, mentre un coordinamento effettivo sarebbe importantissimo: prima di tutto per sostenere le attività dei settori giovanili, che spesso perdono ragazzi nell’età dell’adolescenza. Mentre intervenire su questo aspetto potrebbe dare maggiore continuità alle attività dei Circoli e alla passione per la vela in generale. Tutte cose che sono sicuro che Silvia seguirà con passione, se verrà eletta come spero”.

Ecco le note biografiche di Silvia Campanini:

50 anni, nata e residente a Cesena.

Ha iniziato con il nuoto sin da piccola per poi passare all’apnea e frequentare corsi di apnea profonda in Sardegna.

A circa vent’anni si è avvicinata al mondo della vela perché un carissimo amico di Cesena comprò una barca un Dufour e iniziò a uscire con lui.

Nello stesso periodo prese la patente nautica vela/motore senza limiti e iniziò a fare crociere, per lo più in Croazia.

Ha frequentato corsi di vela su cabinati per poi passare alla deriva.

Per il 25° compleanno, ricevette in regalo una deriva Alpha tris con vela latina con cui prese ad uscire quasi tutti i giorni, per apprendere sempre di più la conduzione anche di una piccola deriva.

Si iscrisse al Circolo Nautico “Amici della Vela” di Cervia, dove nacque una profonda amicizia con alcuni soci.

Un giorno, accompagnò un amico Ufficiale di regata in un Comitato di regata: trovò molto interessante come si conduce un