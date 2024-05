Mattia Ceccarelli ha vinto il titolo di Campione Italiano di Triathlon su distanza media (1,9 km nuoto + 90 km bici + 21 km corsa), andato in scena domenica 26 maggio a Barberino del Mugello. È il secondo titolo per l’atleta, tesserato con la società faentina Overcome Team. Ceccarelli, specialista delle lunghe distanze, è arrivato al traguardo terzo assoluto: “Gara solida e portata a termine con esperienza, in bici è stata dura perchè ho spinto bene e molto di più dell’anno scorso +20watt di potenza normalizzata, ma non riuscivo a staccarmi di dosso i due inseguitori Bortolomedi e Giovine, arrivato in T2 con poco più di 2′ di vantaggio sugli inseguitori ho impostato il mio ritmo regolare per affrontare la 21 km finale, per fortuna dopo i primi due parziali dove Michele (Bortolomedi) aveva recuperato oltre 1’10” ha accusato la fatica in bici e il grande caldo e sono riuscito a mantenere la posizione fino al traguardo”

Da segnalare anche lo splendido argento a squadre per Overcome Team sempre con Mattia Ceccarelli, affiancato da Luca Ronchi e dal faentino Matteo Rinaldi. La squadra ha visto sfumare per soli 90″ l’oro, andato alla Dolomitica Team di Predazzo.