E’ stata una partita con pochi episodi, sostanzialmente controllata dai biancoazzurri, che hanno dimostrato di saper gestire senza problemi il match.

Grande protagonista il centravanti Cisterni che ha realizzato una doppietta e colpito un palo.

Il prestante attaccante manfredo si rendeva pericoloso già al 18′ quando interveniva di testa con tempismo su un perfetto cross di Albonetti, ma il pallone colpiva il palo a portiere battuto.

Il gol era rimandato di venti minuti, al 38′ quando su calcio di punizione di Errani, un giocatore del Reno intercettava la sfera con un gomito e l’arbitro non aveva dubbi nel decretare il calcio di rigore che Cisterni realizzava con sicurezza spiazzando Casadei.

Nella secondo tempo, il Faenza controllava senza affanni il match non concedendo spazio alla reazione del Reno. Quasi alla mezz’ora, al 29′, Roselli si rendeva autore di una bella azione personale in contropiede superando in velocità due avversari gialloblù per servire un pallone solo da spingere in rete a Cisterni ancora una volta puntuale all’appuntamento e al gol che sigillava la gara per il Faenza e la vittoria 2-0.

E’ il gol che sigilla il match per il Faenza e l’importante vittoria esterna.

Reno – Faenza 0-2

Faenza: Ravagli, Albonetti, Ragazzini (39′ st P. Lanzoni), Gabrielli, Errani, Venturelli, Montemaggi (26′ st F. Lanzoni), Missiroli, Cisterni (32′ st Chiarini), G. Lanzoni (26′ st Selleri), Salazar (18′ st Roselli). A disp.: Piazza, Spada, Bertoni, L. Franceschini. All. Moregola

Reno: Casadei, Baldi, Acquaviva, Buonavoglia (40′ st Bottini), Rava, Mingozzi, Melandri (10 st Frati), Francisconi (10′ pt Acunzo), Bandini, Carrioli (18′ st Focaccia), Taddei (12′ st Scoglio). A disp.: Lami, Calderoni, Giorgini, Errico. All. Ragazzini.

Arbitro: Gioele Cacchi di Cesena – assistenti: Katia Spani di Ravenna e Fabbri di Cesena

Reti: 38′ pt rigore e 29′ st Cisterni (F)

Ammoniti: Missiroli, Acquaviva, Mingozzi