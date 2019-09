L’inusuale, per questo periodo, caldo ha accompagnato i partecipanti al 14a Coppa Romagna, raduno regolaristico ASI, penultima prova del Trofeo della Romagna, organizzato dall’Hermitage Veteran Engine di Forlì, diretto da Aldino Benedetti; dopo la partenza da Piazza Saffi, la carovana di vetture storiche ha sostato, per una visita,presso la Casa Museo Aurelio Saffi, per poi affrontare un percorso di alcune decine di chilometri lungo le colline forlivesi, per poi ritornare a Forlì nella zona industriale per visita con spuntino all’officina-museo di Germano Venturi, nei pressi della quale si è svolta la prova cronometrata che ha determinato la classifica finale; a salire sul gradino più alto del podio, il meldolese Marco Bentivogli, Fiat 124 Spider-Racing Team Le Fonti, primo di Raggruppamento 1, che ha preceduto nell’ordine, la forlivese Franca Agnoletti, ovviamente prima fra le donne e prima di Raggruppamento 3, il sammarinese Giorgio Zonzini, Alfa Sud, il forlivese Lucio Casadei, Fiat 128 Coupè, a cui è andato il Raggruppamento 2 e il suo concittadino, Roberto Regitori, A112.

Il Trofeo della Romagna terminerà il 20 ottobre, con il Memorial Bisulli, organizzato dall’Hf Club di Santarcangelo, con cinque piloti a contendersi la vittoria finale: Casadei, attualmente al comando, Liverani, Regitori, Zonzini e Bentivogli.