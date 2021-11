La Nazionale Femminile di pallacanestro accolta in Comune a Faenza | VIDEO

Saluto ufficiale della Nazionale femminile di pallacanestro al Comune di Faenza in vista della partita in programma domenica pomeriggio al PalaCattani, dove le azzurre sfideranno il Lussemburgo per le qualificazioni ai Campionati Europei del 2023, in programma in Slovenia e in Israele. Palla due alle ore 18 con diretta su SkySport. Biglietti ancora disponibili, acquistabili online o direttamente al PalaCattani dalle 14 di domenica.

Si tratta del secondo appuntamento nel programma di qualificazione, dopo la vittoria importante contro la Slovacchia, fuori casa, giovedì scorso. La Nazionale torna a giocare in un palazzetto italiano dopo due anni e a 34 anni di distanza torna a Faenza. Sei i precedenti nella città manfreda, 5 vittorie e 1 sconfitta. Due invece i precedenti con il Lussemburgo e in entrambe le occasioni vittoria delle Azzurre accolte oggi in comune dalla giunta, da Simona Ballardini, che ha sfiorato le 100 presenze con l’Italia, e dal presidente dell’E-Work Mario Fermi.