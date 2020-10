Siccità: il 2020 rischia di essere l’anno più secco degli ultimi 100 anni

Venerdì il collettivo di Fridays for Future tornerà a manifestare nelle piazze italiane per chiedere azioni concrete contro il cambiamento climatico. Azioni sono previste sia a Faenza che a Ravenna dove purtroppo il 2020 rischia di concludersi con un triste primato: l’anno più secco degli ultimi 100 anni, in particolare nel territorio faentino. Mentre infatti il Nord Italia è tempestato dal maltempo, il gruppo meteo dell’Osservatorio Torricelli e le stazioni Arpae fanno registrare per la Romagna Faentina poche gocce di pioggia rispetto a quella che dovrebbe essere la normalità. Tutto il mese di settembre, d’altronde, è trascorso con temperature molto alte, più simili ad agosto, e anche l’attuale calo delle minime, il valore più basso è 10°C, hanno fatto notare dall’Osservatorio, fa registrare temperature ben più alte rispetto al passato.