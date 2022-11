E’ una serie positiva che non conosce ostacoli quella dell’Under 19 (Juniores) di Nicola Cavina che riprende il filo con la vittoria, superando 4-0 la Pianta Forlì dopo il pari esterno del turno precedente. In gol, Stefano Albonetti, con doppietta, poi Cavalli ed Emiliani.

Sabato 3 dicembre (ore 15) il Faenza sarà di scena a Forlì per affrontare il Cava Ronco.

La Under 17 (2006) di Alberto Fiorentini perde 0-1 al “Bruno Neri” con il Sasso Marconi.

Prossimo turno sul difficile campo della Sammaurese.

L’Under 16 (Allievi 2007) di Matteo Negrini impatta 0-0 al campo “San Rocco” con il Persiceto.

Domenica 4 dicembre, partita a Rimini con la River Delfini 2018.

La Under 15 (Giovanissimi 2008) di Alessandro Fabbri si impone 7-2 in trasferta sul campo del Bakia Cesenatico. Autori della goleada, Collina con una quaterna, poi Peroni con doppietta e Di Mauro.

L’Under 14 di Francesco Di Nunzio vince 1-0 in trasferta a Dozza grazie al gol di Dalmonte. Domenica 4 dicembre, match (ore 10.30) al campo San Rocco contro lo Sparta Castel Bolognese.

Gli Esordienti 2010 di Navarro vincono con i pari età dello Juvenilia Imola.

Due successi in amichevole degli Esordienti 2011 di Ciottoli che si impongono con Portuense Etrusca e Sala Bolognese.

Pulcini: i 2013 di Edo Drymishi perdono con il Bologna.