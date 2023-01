Prosegua la sua marcia con sicurezza l’Under 19 (Juniores) di Nicola Cavina che supera 3-1 in trasferta l’agguerrito Misano. In gol per i manfredi Emiliani, Bagnolini e Stefano Albonetti. La squadra biancazzurra conferma il suo buon momento e il primato in classifica.

Prossimo turno, sabato 28 gennaio (ore 15) allo stadio “Bruno Neri” con l’ostico Classe.

La Under 17 (2006) di Alberto Fiorentini pareggia 1-1 al “Bruno Neri” con il Real Sala Bolognese Gol manfredo di Servadei. Domenica 29 gennaio (ore 10.30) trasferta a Meldola.

Brutto stop per l’Under 16 (2007) di Matteo Negrini che perde 0-4 il derby con il Forlì. Possibilità di riscatto il 29 gennaio nella non facile trasferta di Castel Maggiore contro il Progresso.

La Under15 (2008) di Alessandro Fabbri pareggia 2-2 nel bolognese sul campo del Fossolo 76 grazie ai gol di Tronconi e Di Mauro. Prossimo match domenica 29 gennaio al “Neri” contro lo United Riccione.

Riparte il 29 gennaio con la prima giornata del girone di ritorno, il campionato dell’Under 14 (2009) di Francesco Di Nunzio, che sarà impegnata in casa al “San Rocco” contro il Sant’Agata.

Partite amichevoli: gli Esordienti 2010 di Navarro vincono con il Sant’Agata.

Applausi per i Pulcini 2012 di Angelo Marchetti, che giungono terzi al torneo di Cervia.